Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II

Космический корабль Orion, завершивший лунную миссию Artemis II, успешно приводнился в Тихом океане, сообщила пресс-служба NASA, опубликовав соответствующее видео. Астронавты приземлились в районе побережья Сан-Диего.

Капсула с четырьмя астронавтами на борту спустилась на воду с помощью парашютной системы. После приводнения экипаж был эвакуирован на борт спасательного судна ВМС США, где астронавты прошли медицинское обследование.

Экипаж миссии — командир Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох (все трое — астронавты NASA) и специалист миссии Джереми Хансен из Канадского космического агентства. За время полета экипаж совершил полный облет Луны. Экипаж совершил облет спутника, приблизившись к лунной поверхности на расстояние в 6 550 километров, установив еще и рекорд максимальной удаленности от Земли. При этом все время полета на корабле не работал туалет за $23 млн (1,8 млрд рублей).

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.