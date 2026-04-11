11 апреля 2026 в 10:36

Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II

Фото: NASA via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Космический корабль Orion, завершивший лунную миссию Artemis II, успешно приводнился в Тихом океане, сообщила пресс-служба NASA, опубликовав соответствующее видео. Астронавты приземлились в районе побережья Сан-Диего.

Капсула с четырьмя астронавтами на борту спустилась на воду с помощью парашютной системы. После приводнения экипаж был эвакуирован на борт спасательного судна ВМС США, где астронавты прошли медицинское обследование.

Экипаж миссии — командир Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох (все трое — астронавты NASA) и специалист миссии Джереми Хансен из Канадского космического агентства. За время полета экипаж совершил полный облет Луны. Экипаж совершил облет спутника, приблизившись к лунной поверхности на расстояние в 6 550 километров, установив еще и рекорд максимальной удаленности от Земли. При этом все время полета на корабле не работал туалет за $23 млн (1,8 млрд рублей).

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.

США
астронавты
приземление
Луна
космонавты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Дальше
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

