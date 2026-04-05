На летящем к Луне корабле опять начались проблемы с туалетом за $23 млн

Экипаж космического корабля Orion, совершающий исторический полет вокруг Луны, столкнулся с серьезной технической проблемой в работе системы жизнеобеспечения, сообщил руководитель миссии Artemis II Джадд Фрилинг. На борту возникли сложности с эксплуатацией единственного туалета, разработка которого стоила космическому агентству $23 млн (1,8 млрд рублей).

Мы попробовали выпустить воздух из бака для сточных вод, который соединен с туалетом, однако столкнулись с трудностями из-за предполагаемой закупорки, вероятно вызванной льдом, — сообщил Фрилинг.

Несмотря на то, что ранее в NASA заявляли об успешном устранении неполадок силами астронавтов и наземного центра управления, ситуация с баком для сточных вод остается напряженной. Специалисты пытаются найти решение, чтобы не допустить критического сбоя в работе санузла для четырех членов экипажа в условиях дальнего космоса.

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля «Орион» они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.