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12 июня 2026 в 11:15

На границе с Эстонией образовалась очередь желающих попасть в Россию

В День России у КПП со стороны Нарвы выстроилась очередь желающих попасть в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В День России у пункта пропуска в Ивангороде Ленинградской области образовалась очередь из желающих попасть в Россию, свидетельствует трансляция с камер наблюдения на контрольно-пропускном пункте. Очередь выстроилась со стороны эстонского города Нарвы.

По данным на 09:30 мск, на эстонской стороне перед пунктом пропуска наблюдается скопление людей. На парковке, согласно видеокадрам, находится около 80 автомобилей. Со стороны Эстонии очередь объясняется работой местных государственных органов, которые осуществляют пограничный и таможенный контроль.

Ранее гражданин Франции попытался пешком пересечь границу с Россией через дамбу Нарвского водохранилища, но был задержан эстонскими пограничниками. Он перелез через ограждение и направился в сторону России, однако был остановлен патрулем.

До этого стало известно, что латвийская армия начала устанавливать бетонные пирамиды, известные как «зубы дракона», на участках вдоль границы с Российской Федерацией. Известно, что до этого территории были изъяты у владельцев для нужд обороны.

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