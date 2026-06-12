На границе с Эстонией образовалась очередь желающих попасть в Россию В День России у КПП со стороны Нарвы выстроилась очередь желающих попасть в РФ

В День России у пункта пропуска в Ивангороде Ленинградской области образовалась очередь из желающих попасть в Россию, свидетельствует трансляция с камер наблюдения на контрольно-пропускном пункте. Очередь выстроилась со стороны эстонского города Нарвы.

По данным на 09:30 мск, на эстонской стороне перед пунктом пропуска наблюдается скопление людей. На парковке, согласно видеокадрам, находится около 80 автомобилей. Со стороны Эстонии очередь объясняется работой местных государственных органов, которые осуществляют пограничный и таможенный контроль.