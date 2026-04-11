Суд изъял шесть квартир экс-сотрудника МЧС и членов его семьи

Суд изъял шесть квартир экс-сотрудника МЧС Даудашвили и его семьи

Коптевский суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны (УСПО) МЧС РФ Дмитрия Даудашвили, сообщил ТАСС адвокат Даудашвили Владимир Шелупахин. По его словам, речь идет о шести квартирах.

По решению суда в доход государства обращено имущество Даудашвили и членов его семьи, в изъятое имущество входит шесть квартир, — сообщил адвокат.

Среди изъятого имущества также указан автомобиль, два помещения и земельный участок. При этом родственники подчеркнули, что не согласны с данным решением, так как значительная часть имущества была получена в наследство и к работе Даудашвили не имела никакого отношения.

До этого Генпрокуратура обвинила бывшего вице-губернатора Коробку и депутата Фурсу в захвате предприятия рейдерским путем. Речь идет об агропромышленном комплексе «Васюринский». Также следствие выяснило, что Коробка использовал часть незаконно выведенных из оборота земель для строительства загородного поместья стоимостью 1 млрд рублей с теннисным кортом и вертолетной площадкой.

