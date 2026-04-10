Бывшего вице-губернатора Кубани обвинили в рейдерском захвате

Экс-вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и бывший депутат законодательного собрания Кубани Сергей Фурса обвиняются в захвате предприятия рейдерским путем, заявил представитель Генпрокуратуры в суде. По его словам, речь идет об агропромышленном комплексе «Васюринский», передает РИА Новости.

Ранее бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области обвинили в получении крупной взятки. По данным следствия, он действовал совместно с другими лицами. В отношении него возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест, а сам он заключен под стражу на время расследования.

До этого бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Ленинский районный суд Курска назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Прокурор требовал более суровое наказание — 15 лет колонии строгого режима, штраф и конфискацию имущества.