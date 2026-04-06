Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии

Ленинский районный суд Курска признал бывшего губернатора области Алексея Смирнова виновным по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере и назначил ему 14 лет лишения свободы, сообщает РБК. Прокурор ранее просил 15 лет колонии строгого режима, штраф в 500 млн рублей и конфискацию почти 21 млн рублей.

Смирнов признал вину и заключил досудебное соглашение, хотя в начале процесса заявлял о своей невиновности. Выступая с последним словом, экс-губернатор заявил, что искренне раскаивается. Причиной своих поступков он назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии. Бывший чиновник напомнил, что работал в экстренных и даже опасных условиях.

По версии следствия, Смирнов и бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов получили взятку на сумму более 12,9 млн рублей. Эти деньги были переданы им за совершение действий, выгодных компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000», что входило в служебные полномочия обвиняемых.

Ранее Смирнов выступал в суде против запрошенного прокуратурой срока. 52-летний экс-чиновник заявил, что ему не хватит жизненного ресурса на отбывание 15 лет в колонии строгого режима.

