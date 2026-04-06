06 апреля 2026 в 10:15

Бывшему чиновнику предъявили обвинение во взятке на 41 млн

Бывший вице-премьер Ивановской области арестован по делу о взятке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывшему заместителю председателя правительства Ивановской области предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете России. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <…> По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 10 млн рублей. На время следствия он заключен под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант действовал совместно с другими лицами. От предпринимателей они получили денежные средства в размере свыше 41 млн рублей, а также услуги имущественного характера, оцененные более чем в 2,5 млн рублей.

Ранее правоохранители задержали министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. Предполагается, что он совершил преступление в августе 2022 года, будучи министром промышленности региона.

Регионы
чиновники
взятки
задержания
Ивановская область
