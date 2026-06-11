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11 июня 2026 в 15:03

В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с пластиком в Новосибирске, сообщило региональное управление МЧС России в МАКСе. По данным ведомства, площадь возгорания составила 1,7 тыс. кв. м. В настоящий момент на месте происшествия проводится проливка конструкций и их разбор, добавили в министерстве.

В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе. По уточненной информации, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций, — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Работу пожарных осложняли конструктивные особенности здания, отметили в МЧС. Кроме того, внутри склада находились баллоны, а распространению огня способствовал быстровозгораемый пенный утеплитель. Ведомство подчеркнуло, что к тушению пожара было привлечено более 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что житель Энгельса уронил банку со спиртом на включенную газовую плиту и жидкость резко вспыхнула. Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину с сильными ожогами и передали его медикам.

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