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11 июня 2026 в 12:16

МЧС раскрыло площадь пожара на производстве в Новосибирске

Площадь пожара на производстве в Новосибирске достигла 2,8 тыс. кв. м

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Площадь пожара на расположенной в Новосибирске производственной площадке составила 2,8 тыс. кв. м, сообщило ГУ МЧС России по Новосибирской области на платформе МАКС. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

Пожар произошел на складе с пластиковой продукцией на улице Даргомыжского. <...> Горит трехэтажное кирпичное здание. Предварительная площадь — 2 800 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды к месту пожара выдвинулся пожарный поезд, — говорится в сообщении.

Мощный пожар произошел на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. По информации МЧС, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По предварительным данным, ЧП могло произойти на территории завода «Экран», который является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции. В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в районе этого предприятия. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

До этого Свято-Никольский храм, построенный в XIX веке, загорелся в Ессентуках. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку. Специалисты установят причины возгорания и оценят соблюдение условий пожарной безопасности.

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