Россиянка пыталась украсть коньяк, спрятав бутылку в рюкзаке сына Женщину задержали за кражу продуктов при помощи сына в Новосибирске

Женщина в Новосибирске похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына, сообщило местное охранное агентство безопасности «Гвардия». Ее задержали и передали полицейским.

Инцидент произошел 10 июня в Заельцовском районе. Женщина похитила бутылку коньяка, энергетический напиток, упаковку суши, рыбу в маринаде, готовый обед и шаурму на общую сумму 2170 рублей. Запись с камеры видеонаблюдения подтвердила факт кражи: на ней видно, как россиянка укладывает товары в рюкзак ребенка и покидает магазин, минуя кассу.

После задержания ее передали правоохранительным органам. Учитывая возраст ребенка, женщине грозит не только наказание за кражу, но и ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

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