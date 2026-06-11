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11 июня 2026 в 15:55

Россиянка пыталась украсть коньяк, спрятав бутылку в рюкзаке сына

Женщину задержали за кражу продуктов при помощи сына в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщина в Новосибирске похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына, сообщило местное охранное агентство безопасности «Гвардия». Ее задержали и передали полицейским.

Инцидент произошел 10 июня в Заельцовском районе. Женщина похитила бутылку коньяка, энергетический напиток, упаковку суши, рыбу в маринаде, готовый обед и шаурму на общую сумму 2170 рублей. Запись с камеры видеонаблюдения подтвердила факт кражи: на ней видно, как россиянка укладывает товары в рюкзак ребенка и покидает магазин, минуя кассу.

После задержания ее передали правоохранительным органам. Учитывая возраст ребенка, женщине грозит не только наказание за кражу, но и ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнего безработного местного жителя, который ударил ножницами сотрудника магазина при попытке украсть очки с прилавка. Нападение произошло в торговом центре, расположенном на Планерной улице.

До этого 37-летнего жителя Брянска задержали за кражу кошачьего корма из зоомагазина в Фокинском районе. В полицию обратилась директор магазина.

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Новосибирск
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дети
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алкоголь
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