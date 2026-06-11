Петербуржец напал с ножницами на сотрудника магазина, пытаясь украсть очки

В Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнего безработного местного жителя, который ударил ножницами сотрудника магазина при попытке украсть очки с прилавка, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Нападение произошло в торговом центре, расположенном на Планерной улице.

По данным полиции, задержанный попытался пронести товар мимо кассы, однако его заметил администратор магазина. Между напавшим и сотрудником произошел конфликт, в ходе которого первый ранил второго. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На следующий день после этого полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим за кражи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Москве полицейские задержали 26-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже на 40 тыс. рублей в местном магазине. Подозреваемого уже заключили под стражу. Теперь полиция проверяет его на возможную причастность к аналогичным преступлениям.