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11 июня 2026 в 14:18

Петербуржец напал с ножницами на сотрудника магазина, пытаясь украсть очки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнего безработного местного жителя, который ударил ножницами сотрудника магазина при попытке украсть очки с прилавка, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Нападение произошло в торговом центре, расположенном на Планерной улице.

По данным полиции, задержанный попытался пронести товар мимо кассы, однако его заметил администратор магазина. Между напавшим и сотрудником произошел конфликт, в ходе которого первый ранил второго. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На следующий день после этого полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим за кражи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Москве полицейские задержали 26-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже на 40 тыс. рублей в местном магазине. Подозреваемого уже заключили под стражу. Теперь полиция проверяет его на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

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