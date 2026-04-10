Чемодан с трупом мигранта и убийство учительницы: главные ЧП недели

В Москве бездомная женщина нашла труп мигранта, в Пермском крае подросток убил учительницу литературы, во Владимире покончила с собой мать-детоубийца — NEWS.ru рассказывает о самых громких происшествиях недели.

В Москве нашли труп мигранта

Бездомная женщина случайно нашла в московском парке чемодан с трупом мигранта. Утром 4 апреля она спустилась в овраг в парке вблизи Алтуфьевского шоссе по своей нужде. Поодаль заприметила синюю тару, замотанную в пищевую пленку.

Из любопытства москвичка решила проверить, что находится внутри. Оказалось, что в чемодане было спрятано тело.

«По данному факту Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в столичном управлении СКР.

На теле жертвы было несколько ножевых ранений. Следователи предполагают, что убийство произошло примерно за 5–7 дней до обнаружения трупа.

Под Пермью подросток убил учительницу

В городе Добрянке Пермского края 17-летний школьник напал на учительницу русского языка и литературы Олесю Багуту, которая не допустила его до ОГЭ из-за неуспеваемости. Со множественными ранениями педагог была доставлена в больницу, где скончалась.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Олеся Багута была победительницей конкурса «Учитель года — 2018». В том году женщина признавалась, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее как преподавателя учениками.

17-летний ученик школы, который совершил нападение, плохо учился. Известно, что молодой человек поджидал педагога не в самом здании школы, а на улице. Кроме того, юноша пытался напасть на одноклассников. Он угрожал им ножом и кричал в адрес сверстников, что доберется до каждого.

По данным СМИ, подросток постоянно доставлял неудобства всем участникам образовательного процесса. Он бился головой о стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и ругался матом на преподавателей. Некоторые родители обращались по поводу него в полицию. Юноша состоял на учете в ПДН, но до отчисления из школы дело так и не дошло.

Мать-душегубка скончалась в туалете СИЗО во Владимире

Пресс-служба УФСИН по Владимирской области подтвердила факт смерти арестантки в СИЗО-1 города Владимира в ночь на 6 апреля. В ведомстве отметили, что женщина была найдена и ее пытались спасти.

Предварительно, девушка покончила с собой. По данным местных СМИ, тело было найдено в туалете, где нет видеокамер. Погибшей оказалась фигурантка страшной истории из города Коврова. 20-летняя мать заморила голодом собственного ребенка, которому не исполнилось и двух лет.

В декабре 2025 года ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением, а также в убийстве малолетнего. Суд назначил россиянке 16 лет и один месяц колонии общего режима. Позже на апелляции ей незначительно сократили срок.

Вину в совершении преступлений женщина не признала. На следствии она выдвигала различные версии происшествия: сначала утверждала, что в квартире имелось достаточное количество продуктов питания и воды, которыми ребенок мог воспользоваться самостоятельно. А после уверяла, что ребенок умер внезапно у нее на глазах, а она, испугавшись, убежала из квартиры.

Труп сына женщина оставила в палисаднике. Позже его нашли соседи.

Читайте также:

Просил массировать простату: начальник-старик довел сотрудницу до ПТСР

Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко

Изнасиловал и забил ножом: директор интерната убил пятилетнего мальчика

Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца

«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале

Жалуется на адвоката: златоустовский маньяк не смог оспорить пожизненное

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число жертв ударов Израиля по Ливану достигло почти 2 тыс.
«Скончались на месте»: ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области
В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин
«Уже завтра»: Испания торопит Европу с созданием единой армии
В МАХ рассказали о защите данных пользователей
«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине
«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни
Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления
Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины
Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России
Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры
ВСУ атаковали Россию четырьмя беспилотниками
Камала Харрис снова метит в президенты США
Посол России раскритиковал музей Холокоста в Аргентине из-за Красной армии
Орбакайте резко просела по финансам на фоне отъезда из России
Раскрыты новые детали взрыва во Владикавказе
Семью лишили гражданства России за наживу на гибели бойцов СВО
Певицу SavannaOki оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду
Отец Маска заговорил о строительстве завода Tesla в Нижегородской области
Хабенский ответил на предложение Певцова по возврату денег за спектакли
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

