Чемодан с трупом мигранта и убийство учительницы: главные ЧП недели

В Москве бездомная женщина нашла труп мигранта, в Пермском крае подросток убил учительницу литературы, во Владимире покончила с собой мать-детоубийца — NEWS.ru рассказывает о самых громких происшествиях недели.

В Москве нашли труп мигранта

Бездомная женщина случайно нашла в московском парке чемодан с трупом мигранта. Утром 4 апреля она спустилась в овраг в парке вблизи Алтуфьевского шоссе по своей нужде. Поодаль заприметила синюю тару, замотанную в пищевую пленку.

Из любопытства москвичка решила проверить, что находится внутри. Оказалось, что в чемодане было спрятано тело.

«По данному факту Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в столичном управлении СКР.

На теле жертвы было несколько ножевых ранений. Следователи предполагают, что убийство произошло примерно за 5–7 дней до обнаружения трупа.

Под Пермью подросток убил учительницу

В городе Добрянке Пермского края 17-летний школьник напал на учительницу русского языка и литературы Олесю Багуту, которая не допустила его до ОГЭ из-за неуспеваемости. Со множественными ранениями педагог была доставлена в больницу, где скончалась.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Олеся Багута была победительницей конкурса «Учитель года — 2018». В том году женщина признавалась, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее как преподавателя учениками.

17-летний ученик школы, который совершил нападение, плохо учился. Известно, что молодой человек поджидал педагога не в самом здании школы, а на улице. Кроме того, юноша пытался напасть на одноклассников. Он угрожал им ножом и кричал в адрес сверстников, что доберется до каждого.

По данным СМИ, подросток постоянно доставлял неудобства всем участникам образовательного процесса. Он бился головой о стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и ругался матом на преподавателей. Некоторые родители обращались по поводу него в полицию. Юноша состоял на учете в ПДН, но до отчисления из школы дело так и не дошло.

Мать-душегубка скончалась в туалете СИЗО во Владимире

Пресс-служба УФСИН по Владимирской области подтвердила факт смерти арестантки в СИЗО-1 города Владимира в ночь на 6 апреля. В ведомстве отметили, что женщина была найдена и ее пытались спасти.

Предварительно, девушка покончила с собой. По данным местных СМИ, тело было найдено в туалете, где нет видеокамер. Погибшей оказалась фигурантка страшной истории из города Коврова. 20-летняя мать заморила голодом собственного ребенка, которому не исполнилось и двух лет.

В декабре 2025 года ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением, а также в убийстве малолетнего. Суд назначил россиянке 16 лет и один месяц колонии общего режима. Позже на апелляции ей незначительно сократили срок.

Вину в совершении преступлений женщина не признала. На следствии она выдвигала различные версии происшествия: сначала утверждала, что в квартире имелось достаточное количество продуктов питания и воды, которыми ребенок мог воспользоваться самостоятельно. А после уверяла, что ребенок умер внезапно у нее на глазах, а она, испугавшись, убежала из квартиры.

Труп сына женщина оставила в палисаднике. Позже его нашли соседи.

Читайте также:

Просил массировать простату: начальник-старик довел сотрудницу до ПТСР

Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко

Изнасиловал и забил ножом: директор интерната убил пятилетнего мальчика

Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца

«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале

Жалуется на адвоката: златоустовский маньяк не смог оспорить пожизненное