Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянске

В городе Добрянске Пермского края после нападения ученика скончалась учительница русского языка и литературы. Школьник задержан. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

«Спасти не удалось»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале подтвердил, что утром скончалась преподаватель русского языка и литературы Олеся Петровна Багута, на которую напал ученик с ножом. Еще в 7:30 (мск) глава региона писал о тяжелом состоянии педагога, за жизнь которой борются врачи.

«Сегодня утром на улице у входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. Делаем все возможное. Нападавший задержан полицией. На месте работают правоохранительные органы», — написал Махонин.

Уже в 8:50 поступило сообщение о смерти женщины. Губернатор выразил соболезнования близким Олеси Багуты.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал руководитель региона.

«Учитель года»

Олеся Багута была победительницей конкурса «Учитель года-2018». В том году женщина признавалась, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее как преподавателя учениками.

Женщина признавалась, что тяга к педагогике заложена у нее в крови, ведь ее мать тоже была учительницей. Учительский стаж Багуты составлял почти 30 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сверстники его боялись

17-летний ученик школы, который совершил нападение, плохо учился. Известно, что молодой человек поджидал педагога не в самом здании школы, а на улице.

Кроме того, юноша пытался напасть на одноклассников. Он угрожал им ножом и кричал в адрес сверстников, что доберется до каждого.

По данным СМИ, подросток постоянно доставлял неудобства всем участникам образовательного процесса. Он бился головой о стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и ругался матом на преподавателей.

Некоторые родители обращались по поводу него в полицию. Юноша состоял на учете в ПДН, но до отчисления из школы дело так и не дошло.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, но в связи со смертью педагога статья может быть переквалифицирована. Учеников школы, где произошло ЧП, временно перевели на дистанционное обучение.

