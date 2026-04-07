Пермская школа приняла одно решение после жуткой поножовщины Учеников второй смены школы в Добрянке перевели на дистанционное обучение

Ученики второй смены школы № 5 в городе Добрянка Пермского края перейдут на дистанционное обучение, заявил в социальной сети «ВКонтакте» глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. По его словам, такое решение было принято после произошедшей поножовщины.

Первая смена школы продолжает учиться до четвертого урока. Вторая смена уйдет на дистанционное обучение, — подчеркнул он.

Ранее ученики девятого класса, где также учился подросток, напавший на педагога в Пермском крае, неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию. Подросток бился головой о стену, занимался неподобающими действиями прямо в школе, грубил преподавателям.

До этого сообщалось, что 17-летний юноша использовал кухонный нож для нападения на учителя. Он нанес педагогу несколько ударов в спину и грудь. Женщина скончалась в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, причиной нападения мог стать конфликт из-за экзамена. Учительница не допустила ученика к сдаче по одному из предметов. Разозлившись, подросток нанес женщине удары ножом. Второгодник занимался боксом.