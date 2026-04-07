Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 09:34

Пермская школа приняла одно решение после жуткой поножовщины

Учеников второй смены школы в Добрянке перевели на дистанционное обучение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученики второй смены школы № 5 в городе Добрянка Пермского края перейдут на дистанционное обучение, заявил в социальной сети «ВКонтакте» глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. По его словам, такое решение было принято после произошедшей поножовщины.

Первая смена школы продолжает учиться до четвертого урока. Вторая смена уйдет на дистанционное обучение, — подчеркнул он.

Ранее ученики девятого класса, где также учился подросток, напавший на педагога в Пермском крае, неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию. Подросток бился головой о стену, занимался неподобающими действиями прямо в школе, грубил преподавателям.

До этого сообщалось, что 17-летний юноша использовал кухонный нож для нападения на учителя. Он нанес педагогу несколько ударов в спину и грудь. Женщина скончалась в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, причиной нападения мог стать конфликт из-за экзамена. Учительница не допустила ученика к сдаче по одному из предметов. Разозлившись, подросток нанес женщине удары ножом. Второгодник занимался боксом.

Регионы
Пермский край
дети
нападения с ножом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдат ВСУ накормили просроченной тушенкой на фронте
Стало известно о «бессознательном» состоянии Хаменеи
Раскрыто количество нерабочих дней в мае на фоне праздников
В России предложили увеличить МРОТ более чам в два раза
В Москве пресекли деятельность телефонных мошенников
Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянске
Криминалист раскрыл, почему пермский школьник мог зарезать свою учительницу
Первые минуты после нападения на учительницу в Прикамье попали на видео
Украинский БПЛА нашли в российском регионе на границе с Эстонией
Пермские власти дали важное обещание семье погибшей учительницы
Почти 30 артистов отравились перед спектаклем в Москве
В Пермском крае приняли меры после нападения подростка на учительницу
В Госдуму внесли новую инициативу по криптовалютам в России
Погибшая в Пермском крае педагог была «Учителем года»
Одноклассники жаловались на угрозы пермского школьника перед атакой
Раскрыты подробности об орудии убийства учительницы под Пермью
Пожар произошел на нефтехимическом комплексе SABIC в Саудовской Аравии
В МВД предупредили о новой схеме мошенников со всплывающими окнами
Раскрыт мотив нападения подростка с ножом на учительницу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.