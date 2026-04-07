Раскрыт мотив нападения подростка с ножом на учительницу В Прикамье школьник мог напасть на учительницу из-за недопуска к экзамену

Девятиклассник мог напасть на учительницу школы № 5 в Пермском крае из-за того, что она не допустила его к экзамену по одному из предметов, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, 17-летний подросток набросился на женщину утром и нанес ей несколько ударов ножом в шею, спину и живот.

Также выяснилось, что второгодник был спортсменом и занимался боксом. При этом у подростка были большие проблемы с успеваемостью.

Ранее стало известно, что учительница, пострадавшая при нападении вооруженного ножом школьника в Пермском крае, скончалась в больнице. В медучреждение ее доставили в крайне тяжелом состоянии.

