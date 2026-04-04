Подросток получил удар ножом в спину в центре Петербурга

Подросток получил удар в спину ножом в центре Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Инцидент произошел 3 апреля у дома № 17 на Кирочной улице рядом со станцией метро «Чернышевская», где правоохранители обнаружили пострадавшего в критическом состоянии.

Бригада скорой помощи оперативно доставила школьника в больницу для оказания экстренной помощи. В ходе разыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого — им оказался нетрезвый 19-летний молодой человек. По предварительной версии, причиной нападения стала личная неприязнь, в результате которой задержанный ударил оппонента ножом. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для нападавшего.

Ранее петербурженка получила травму головы в результате конфликта с курильщиком в центре города. Инцидент случился у станции метро «Лиговский проспект», где прохожий сделал замечание 19-летнему курильщику. В ситуацию вмешалась проходившая мимо девушка. После этого поведение курильщика стало более агрессивным, он толкнул петербурженку, при падении она получила закрытую травму черепа.