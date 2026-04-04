04 апреля 2026 в 10:47

Подросток получил удар ножом в спину в центре Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подросток получил удар в спину ножом в центре Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Инцидент произошел 3 апреля у дома № 17 на Кирочной улице рядом со станцией метро «Чернышевская», где правоохранители обнаружили пострадавшего в критическом состоянии.

Бригада скорой помощи оперативно доставила школьника в больницу для оказания экстренной помощи. В ходе разыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого — им оказался нетрезвый 19-летний молодой человек. По предварительной версии, причиной нападения стала личная неприязнь, в результате которой задержанный ударил оппонента ножом. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для нападавшего.

Ранее петербурженка получила травму головы в результате конфликта с курильщиком в центре города. Инцидент случился у станции метро «Лиговский проспект», где прохожий сделал замечание 19-летнему курильщику. В ситуацию вмешалась проходившая мимо девушка. После этого поведение курильщика стало более агрессивным, он толкнул петербурженку, при падении она получила закрытую травму черепа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

