07 апреля 2026 в 09:28

Погибшая в Пермском крае педагог была «Учителем года»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Преподавательница русского языка Олеся Багута, погибшая в результате нападения школьника в городе Добрянка Пермского края, была победительницей конкурса «Учитель года-2018», сообщает Telegram-канал «112». Женщина признавалась, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее как педагога учениками.

Багута рассказывала, что страсть к преподаванию у не в крови, так как ее мать тоже была учительницей. Профессиональный стаж педагога составлял почти 30 лет.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Багута скончалась в больнице. По его словам, туда ее доставили в крайне тяжелом состоянии.

При этом подросток, который напал на учительницу, состоит на учете в полиции. Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов рассказал, что он неоднократно оставался на второй год. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.

До этого в УМВД России по Омской области сообщили, что смертельное ранение ножом получил житель села Усть-Ишим от своего нетрезвого пасынка в ходе конфликта. Трагический инцидент случился в ночное время 27 марта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдат ВСУ накормили просроченной тушенкой на фронте
Стало известно о «бессознательном» состоянии Хаменеи
Раскрыто количество нерабочих дней в мае на фоне праздников
В России предложили увеличить МРОТ более чам в два раза
В Москве пресекли деятельность телефонных мошенников
Угрожал добраться до каждого: подросток убил учительницу в Добрянске
Криминалист раскрыл, почему пермский школьник мог зарезать свою учительницу
Первые минуты после нападения на учительницу в Прикамье попали на видео
Украинский БПЛА нашли в российском регионе на границе с Эстонией
Пермские власти дали важное обещание семье погибшей учительницы
Почти 30 артистов отравились перед спектаклем в Москве
В Пермском крае приняли меры после нападения подростка на учительницу
Пермская школа приняла одно решение после жуткой поножовщины
В Госдуму внесли новую инициативу по криптовалютам в России
Погибшая в Пермском крае педагог была «Учителем года»
Одноклассники жаловались на угрозы пермского школьника перед атакой
Раскрыты подробности об орудии убийства учительницы под Пермью
Пожар произошел на нефтехимическом комплексе SABIC в Саудовской Аравии
В МВД предупредили о новой схеме мошенников со всплывающими окнами
Раскрыт мотив нападения подростка с ножом на учительницу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

