Погибшая в Пермском крае педагог была «Учителем года»

Преподавательница русского языка Олеся Багута, погибшая в результате нападения школьника в городе Добрянка Пермского края, была победительницей конкурса «Учитель года-2018», сообщает Telegram-канал «112». Женщина признавалась, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее как педагога учениками.

Багута рассказывала, что страсть к преподаванию у не в крови, так как ее мать тоже была учительницей. Профессиональный стаж педагога составлял почти 30 лет.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Багута скончалась в больнице. По его словам, туда ее доставили в крайне тяжелом состоянии.

При этом подросток, который напал на учительницу, состоит на учете в полиции. Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов рассказал, что он неоднократно оставался на второй год. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.

