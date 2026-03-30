Пьяный пасынок обиделся на обвинения в тунеядстве и зарезал отчима В Омской области 19-летний пасынок убил отчима во время ссоры по поводу работы

Пьяный пасынок зарезал отчима во время ссоры в селе Усть-Ишим Омской области, передает УМВД России по региону. Трагедия произошла в ночь на 27 марта. Поздно вечером 19-летний местный житель вернулся домой от знакомого и застал соседа, который пришел в гости к отчиму.

В ходе разговора разгорелся спор, отчим напомнил пасынку о претензиях по поводу отсутствия у последнего работы. Молодой человек схватил нож и ударил оппонента в шею. От полученных ранений тот скончался. Третий участник застолья пытался остановить фигуранта, однако и сам был ранен, — сказано в сообщении.

После потасовки и убийства подозреваемый скрылся. Раненый житель села добежал до котельной, где кочегар оказал ему первую помощь, вызвал полицию и врачей. Позднее фигуранта задержали, а орудие убийства обнаружили в палисаднике.

