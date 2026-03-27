Пытавшийся зарезать полицейского рецидивист получил суровый приговор

Саратовский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за нападение на полицейского, сообщила региональная прокуратура. Отмечается, что мужчина и раньше не раз попадал в тюрьму.

Преступление произошло 18 апреля 2025 года у железнодорожного переезда в Пугачеве. Злоумышленник несколько раз ударил ножом полицейского, а потом попытался убежать. Раненого сотрудника увезли в больницу, а нападавшего задержал другой полицейский. Мужчине предъявили обвинение в покушении на жизнь правоохранителя.

В суде подсудимый признал вину в хранении наркотиков и нарушении ограничений, но отрицал, что хотел убить полицейского. При этом рецидивист не спорил с тем, что именно он нанес ножевые ранения. Первые три года приговора осужденный проведет в тюрьме, остальное — в колонии особого режима. После освобождения ему еще на год запретят выезжать из города.

При задержании у мужчины нашли мефедрон. Также выяснилось, что он четыре раза не приходил на регистрацию в полицию, шесть раз ночевал не дома и уезжал из района, где ему было разрешено жить.

