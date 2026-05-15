Дочь Жириновского раскрыла, как ее отец отомстил отчиму с помощью борща Дочь Жириновского заявила, что отец отомстил отчиму за порванное фото родителей

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский отомстил своему отчиму за разорванную фотографию родителей, испортив приготовленный борщ, рассказала в интервью ИС «Вести» его дочь Анастасия Боцан-Харченко. Мать политика Александра Жириновская часто вступала в конфликты со своим супругом. Лидер партии испытывал к нему сильную неприязнь.

Этот отчим разорвал единственную совместную фотографию Вольфа и Александры. На обороте оставшегося обрывка этой фотографии была написана фраза: «Верь в свою звезду». И Жириновский эту фразу стал воспринимать как единственное напутствие отца на всю свою жизнь. Отчиму он потом отомстил <...> и бросил в борщ, который готовился на кухне, грязную половую тряпку, — заявила собеседница.

Ранее Боцан-Харченко заявляла, что лидер ЛДПР не обладал мистическими способностями и не «смотрел в хрустальный шар», а его прогнозы основывались на образовании, широкой эрудиции и большом объеме труда. Она подчеркнула, что со стороны может складываться впечатление легкости успеха.

До этого сообщалось, что выставка «Жириновский навсегда» будет открыта в московском Музее современной истории России. В экспозицию включены различные экспонаты, среди которых капсула с прогнозом политика, запланированная к вскрытию в 2036 году.