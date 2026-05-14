День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 18:48

Появились кадры с выставки о Жириновском в Москве

Экспонаты с выставки о Владимире Жириновском в Москве Экспонаты с выставки о Владимире Жириновском в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выставка «Жириновский навсегда» в память об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском откроется в московском Музее современной истории России. Среди экспонатов — капсула с предсказанием политика, которую откроют в 2036 году, Библия от бабушки Жириновского, которую он прочел, портрет руки художника Никаса Сафронова и автомат с гравировкой, подаренный Михаилом Калашниковым, передает корреспондент NEWS.ru.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что гордится своим отцом. Она напомнила, что политик стоял у истоков парламентаризма в России.

Жириновский был во многом первым при жизни. Он был основателем первой некоммунистической партии в Советском Союзе. Сейчас это старейшая политическая партия в России, — отметила Боцан-Харченко.

Выставка будет открыта до 27 июля. Все экспонаты посвящены разным этапам жизни Жириновского — от детства до последних дней.

Ранее стало известно, что в Уфе появится улица имени Жириновского — решение приняли депутаты городского совета. Инициативу поддержали почти единогласно: 28 парламентариев проголосовали за, один воздержался. Ее протяженность составит 800 метров.
Москва
ЛДПР
Владимир Жириновский
Политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина
Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada
Оппозиционного депутата Рады переводят в спецколонию
Захарова одной фразой поставила Японию на место после заявлений о России
Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане
Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
Украинский дрон рухнул на площадку с детьми в российском городе
«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро
Пассажирам лайнера Ambition на карантине сделали послабление
Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу
Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе
Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников
Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева
Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС
В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition
МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины
«Лежал на полу весь синий»: почему мальчик умер в клинике Новороссийска
ЕС готовится выставить Румынии счет на €15 млрд за «разгильдяйство»
«Я уролог, а не уфолог»: на аргентинском радио ошиблись с экспертом по НЛО
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.