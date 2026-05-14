Появились кадры с выставки о Жириновском в Москве

Выставка «Жириновский навсегда» в память об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском откроется в московском Музее современной истории России. Среди экспонатов — капсула с предсказанием политика, которую откроют в 2036 году, Библия от бабушки Жириновского, которую он прочел, портрет руки художника Никаса Сафронова и автомат с гравировкой, подаренный Михаилом Калашниковым, передает корреспондент NEWS.ru.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что гордится своим отцом. Она напомнила, что политик стоял у истоков парламентаризма в России.

Жириновский был во многом первым при жизни. Он был основателем первой некоммунистической партии в Советском Союзе. Сейчас это старейшая политическая партия в России, — отметила Боцан-Харченко.

Выставка будет открыта до 27 июля. Все экспонаты посвящены разным этапам жизни Жириновского — от детства до последних дней.

Ранее стало известно, что в Уфе появится улица имени Жириновского — решение приняли депутаты городского совета. Инициативу поддержали почти единогласно: 28 парламентариев проголосовали за, один воздержался. Ее протяженность составит 800 метров.