Атака ВСУ на Оренбург 12 мая: удар по жилому дому, есть ли пострадавшие

Атака ВСУ на Оренбург 12 мая: удар по жилому дому, есть ли пострадавшие

Сегодня, 12 мая, Вооруженные силы Украины атаковали Оренбург беспилотниками. Какие известны подробности, есть ли разрушения, пострадавшие и жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Оренбург 12 мая

Во вторник, 12 мая, в Оренбурге была объявлена беспилотная опасность и введен режим воздушных ограничений — план «Ковер».

Около 14:30 по местному времени (12:30 по московскому) жители города сообщили о мощном взрыве. Губернатор региона Евгений Солнцев заявил, что в ходе атаки повреждения получил жилой дом.

«Уважаемые оренбуржцы! Звучит сигнал „Воздушная тревога“. В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил он.

По данным Telegram-канала Mash, пострадала многоэтажка на Волгоградской улице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«БПЛА ВСУ влетел в жилой дом в Оренбурге. Несколько квартир на верхних этажах повреждены. Дрон ударил в многоэтажку по Волгоградской улице. За несколько минут до этого местные заметили аппарат, летящий на низкой высоте. В регионе объявлена воздушная тревога. Предварительно, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении канала.

Место происшествия на настоящий момент оцеплено, там работают службы МЧС и правоохранительные органы.

«Прилет БПЛА в оренбургскую многоэтажку попал на камеры наблюдения. Камера домофона, установленного в одном из домов, запечатлела момент удара беспилотника ВСУ. В результате атаки пострадала крыша многоэтажного здания. Очевидцы сообщили, что на место ЧП прибыли медики и силовики», — пишет Telegram-канал Readovka.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и смерти актера Вадима Александрова

Поиски Асылханова: последние новости 12 мая, что известно спустя 40 дней

Магнитные бури сегодня, 12 мая: что завтра, головные боли, недомогание