«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов Дочь Жириновского: за предсказаниями отца стоял колоссальный труд, а не магия

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский не был пророком и не сидел над хрустальным шаром — за его предсказаниями стояли блестящее образование, широкая эрудиция и колоссальный труд, заявила его дочь Анастасия Боцан-Харченко на пресс-показе выставки «Жириновский навсегда» в Музее современной истории. По ее словам, со стороны многим кажется, что успех приходит легко, но на самом деле отец готовился к каждому эфиру, даже будучи тяжело больным.

За этим всем стоит колоссальный труд. Многолетний труд, потому что он далеко не пророк, как его любят называть, и не гадалка, которая над хрустальным шаром сидит и все спускается. Он аналитик и прогнозист с блестящим образованием, — подчеркнула Боцан-Харченко.

Дочь Жириновского отметила, что, даже когда он заболел и лежал дома, у него на постели были разложены книги — он готовился к очередному эфиру у телеведущего Владимира Соловьева. При этом отец думал, что поправится и выступит, но тогда это были последние месяцы его жизни, добавила она.

Боцан-Харченко добавила, что испытывает гордость за то, что является дочерью такого человека. По ее словам, она испытала целый комплекс эмоций, когда собирала архивный материал.

Ранее стало известно, что в Уфе появится улица имени Жириновского — решение приняли депутаты городского совета. Инициативу поддержали почти единогласно: 28 парламентариев проголосовали за, один воздержался. Ее протяженность составит 800 метров.