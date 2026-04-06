Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве

В Москве группа молодых людей напала на мигранта, который, по их сведениям, самоудовлетворялся при девочках-подростках. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Бритоголовый против бородатого

Видеозапись, на которой молодой человек с бритой головой бьет мужчину с бородой по лицу, появилась в одном Telegram-канале националистического толка. При этом юноша спрашивает мужчину перед ударом: «[Почему] они говорят, что ты самоудовлетворялся?»

Сразу же после удара мигрант крикнул от боли и поспешил ретироваться. Другой молодой человек с криком бросился за ним вслед. Участники событий утверждают, что произошло ЧП в центре Москвы.

Эксгибиционист

Очевидцы рассказали администраторам канала, что мужчина занимался эксгибиционизмом в присутствии компании, где находились несовершеннолетние девочки.

«Сидим спокойно на фонтане, рядом отдыхали девочки большой компанией, человек 15 их было. И одна из них увидела за деревом мужчину лет 35, нерусской внешности, который стоял и откровенно мастурбировал на них», — поделились свидетели происшествия.

«Воспитательная беседа»

Хотя это событие потенциально могло быть квалифицировано по уголовной статье о развратных действиях, очевидцы решили не привлекать к делу полицию.

«Дожидаться полиции и писать заявления очевидцы этого перформанса культурного обогащения не стали. Финал истории оказался максимально народным. Любителя потеребонькать в центре Москвы на маленьких девочек быстро вытащили из-за дерева и на месте провели жесткую воспитательную беседу с применением физической силы», — рассказали активисты.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

От 15 суток ареста до 17 лет колонии

Ранее сообщалось, что житель Москвы получил 15 суток ареста за то, что мастурбировал на станции метро «Саларьево». Инцидент произошел утром 11 сентября. Придя на станцию, москвич прикрыл паховую часть курткой, после чего начал трогать половой орган на глазах многочисленных свидетелей. При этом сам он не стал отрицать вину. Мужчина попросил не штрафовать его, и суд прислушался к просьбе.

В августе прошлого года в Москве местный житель задержал водителя такси, который мастурбировал на его жену. Инцидент произошел во время поездки, когда пассажирка заметила, что мужчина трогает себя в паховой области. Девушка сняла происходящее на видео и попросила мужа встретить ее в конце пути.

До этого в Каменске-Уральском местный житель ублажал себя, заглядывая в окна роддома. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру. Вскоре мужчину задержали, но его последующая судьба неизвестна.

В ноябре в Краснодаре краевой суд приговорил бодибилдера Алексея Сушко к 17 годам колонии особого режима за мастурбацию при девочке в подъезде жилого дома. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

