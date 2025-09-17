Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:54

Москвич решил ублажить себя на глазах пассажиров метро и поплатился

Жителя Москвы арестовали за 15 суток за онанизм на станции метро

Житель Москвы мастурбировал на станции метро «Саларьево», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, инцидент произошел утром 11 сентября. В итоге мужчину заключили под стражу на 15 суток.

Как уточнил канал, придя на станцию, москвич прикрыл паховую часть курткой, после чего начал трогать половой орган на глазах многочисленных свидетелей. При этом сам он не стал отрицать вину. Мужчина попросил не штрафовать его. Суд прислушался и избрал наказание в виде ареста.

Ранее в Москве местный житель задержал водителя такси, который мастурбировал на его жену. Инцидент произошел во время поездки, когда пассажирка заметила, что мужчина трогает себя в паховой области. Девушка сняла происходящее на видео и попросила мужа встретить ее в конце пути.

До этого в Каменске-Уральском местный житель ублажал себя, заглядывая в окна роддома. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру. Личность мужчины уже установлена, он задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

