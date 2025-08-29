День знаний — 2025
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне

Москвич задержал мастурбировавшего на его жену во время поездки таксиста

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Житель столицы задержал водителя такси, который мастурбировал на его жену, сообщает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы». Инцидент произошел во время поездки, когда пассажирка заметила, что мужчина трогает себя в паховой области. Она побоялась сделать замечание, так как водитель вел себя неадекватно.

Девушка сняла происходящее на видео и попросила мужа встретить ее в конце пути. Тот сумел задержать таксиста до приезда сотрудников полиции. По факту случившегося организована проверка. Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего.

Ранее жительница Всеволожска обратилась в полицию с заявлением на водителя «Яндекс.Такси». Как рассказала пассажирка, во время поездки таксист начал мастурбировать. Он также пытался ее обнимать, целовать и предлагал выпить алкоголь. После подачи жалобы на водителя к девушке обратилась его знакомая с предложением денег за удаление отзыва.

До этого суд в индийском штате Телингана приговорил таксиста к пожизненному заключению: водитель надругался над 45-летней женщиной во время поездки и избил ее. Пострадавшую обнаружили живой, после чего она обратилась в полицию.

