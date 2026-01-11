Трамп распорядился по поводу плана вторжения в Гренландию

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию, сообщила газета The Mail on Sunday. В материале говорится, что команда политика воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, поэтому хочет действовать по горячим следам.

Кроме того, Трамп хочет действовать быстро, чтобы захватить остров до того, как это якобы сделают Россия или Китай, считают собеседники издания. Начальники штабов США при этом оказывают сопротивление, поскольку считают такую меру незаконной, отмечают источники.

Ранее Трамп пояснил, что США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом. Политик подчеркнул, что пока нет смысла рассуждать о деньгах, которые потребуются для этого: Гренландия при любом развитии событий станет частью Соединенных Штатов рано или поздно, поскольку Вашингтон не хочет заполучить в соседи Россию или КНР.

Тем временем госсекретарь Марко Рубио заверил американских законодателей, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритет, а не военное вторжение. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.