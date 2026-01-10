«Не хотим в соседях РФ и КНР»: Трамп раскрыл, почему США важна Гренландия Трамп: США завладеют Гренландией тем или иным способом

США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом, заявил президент США Дональд Трамп. Политик подчеркнул, что пока нет смысла рассуждать о деньгах, которые потребуются для этого: Гренландия при любом развитии событий станет частью Соединенных Штатов рано или поздно.

Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что, если мы этого не сделаем, Гренландию захватят Россия или Китай, а мы не хотим иметь в качестве соседей РФ или КНР, — констатировал он.

Трамп подчеркнул, что хотел бы заключить по поводу Гренландии сделку, желательно, самым простым способом из возможных. Однако, добавил он, если этот план провалится — придется идти сложным путем. Что под этим подразумевается, американский лидер не раскрыл.

Ранее Трамп обратил внимание, что Соединенные Штаты нуждаются в территории Гренландии для обороны государства. До этого супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера опубликовала карту острова с подписью «скоро».

Тем временем госсекретарь Марко Рубио заверил американских законодателей, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритет, а не военное вторжение. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.