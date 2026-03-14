14 марта 2026 в 07:27

Москвичам пообещали температуру на шесть градусов выше нормы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уже на следующей неделе температура в Москве будет на 4–6 градусов выше нормы, таким прогнозом поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, которые приводит ТАСС, в столице ожидается до плюс 11 градусов. Также возможны небольшие осадки.

Немного понизится температура в понедельник ночью — минус 2–4 градуса, а днем плюс 9–11. Будет переменная облачность, без осадков. Такая погода где-то на 4–6 градусов теплее нормы, — рассказала Паршина.

Она также отметила, что с 19 по 22 марта в ночное время в Москве температура воздуха будет до минус четырех градусов. Днем прогнозируется до плюс 11 градусов. Также возможна переменная облачность, погода должна быть преимущественно без осадков.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова обратила внимание, что метеослужбы зафиксировали в Москве новый тепловой рекорд. Так, по ее словам, 13 марта температура воздуха в столице составила более плюс 12 градусов. Позднякова предположила, что март 2026 года может повторить число рекордов марта 2025 года.

