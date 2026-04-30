30 апреля 2026 в 16:16

Полиция нашла лодку пропавшего топ-менеджера «Яндекса»

Правоохранительные органы обнаружили лодку, на которой 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области пропали четверо мужчин, передает РИА Новости. Среди участников роковой рыбалки находились топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и известный застройщик Александр Назаров.

Лодка найдена, точное местонахождение подсказать не могу, не владею информацией, — подтвердили в органах.

К настоящему моменту обнаружены тела троих погибших, в числе которых опознан сотрудник технологической компании. Спасатели продолжают поисковую операцию, направленную на обнаружение четвертого человека — Александра Назарова. По факту гибели мужчин следственными органами уже возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. Через какое-то время Лойтера нашли мертвым. Третьим погибшим оказался Владимир Шиповалов, который был другом семьи Лойтера.

Тело Лойтера кремировали в Москве, сообщил близкий к ситуации источник. Дата и место похорон пока неизвестны.

