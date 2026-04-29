Раскрыта личность третьего погибшего на рыбалке с топ-менеджером «Яндекса» Третьим погибшим на рыбалке с Лойтером под Волгоградом оказался друг его семьи

Третьим погибшим на рыбалке с топ-менеджером «Яндекса» Сергеем Лойтером под Волгоградом оказался Владимир Шаповалов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, Шаповалов был другом семьи Лойтера.

Третий найденный погибший — Владимир Шиповалов, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. По словам источников, через какое-то время Лойтера нашли мертвым.

До этого стало известно, что четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. По данным западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, тела троих из них были обнаружены, поиски четвертого продолжались. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

