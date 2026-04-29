Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 15:17

Раскрыта личность третьего погибшего на рыбалке с топ-менеджером «Яндекса»

Третьим погибшим на рыбалке с Лойтером под Волгоградом оказался друг его семьи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Третьим погибшим на рыбалке с топ-менеджером «Яндекса» Сергеем Лойтером под Волгоградом оказался Владимир Шаповалов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, Шаповалов был другом семьи Лойтера.

Третий найденный погибший — Владимир Шиповалов, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. По словам источников, через какое-то время Лойтера нашли мертвым.

До этого стало известно, что четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. По данным западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, тела троих из них были обнаружены, поиски четвертого продолжались. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

В Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в тайге, ночуя в лесу и стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. У туристов сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге.

Россия
Волгоградская область
Яндекс
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.