29 апреля 2026 в 10:32

Синоптики раскрыли, когда в Москве стоит ждать потепления

Потепление в Москве до +21 градуса ожидается до конца недели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Потепление в Москве ожидается до конца недели, следует из данных «Яндекс.Погоды». Согласно прогнозу синоптиков, дневная температура поднимется с 6–8 градусов тепла до 18–21 градусов тепла.

По данным метеорологов, в четверг и пятницу прогнозируются небольшие дожди. После в Москве установится преимущественно сухая погода без заметных осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщал, что погода в Москве постепенно начнет улучшаться с наступлением мая. По его словам, 1-го числа воздух прогреется до +11 градусов, а 3 мая в столице прогнозируется до +21 градуса.

До этого Тишковец заявил, что в период майских праздников в столице ожидаются традиционные «климатические качели». По его словам, в первые дни месяца столбики термометров покажут около +12 градусов днем и от 0 до +5 градусов ночью, что прохладнее климатической нормы. Однако к 9 мая погода нормализуется и с каждым последующим днем ситуация будет восстанавливаться, уточнил Тишковец.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Ребенок оказался под ударом ВСУ в российском регионе
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов
В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности
Совбез России сделал важное заявление о химическом оружии в Сирии
В Госдуме назвали действенный способ борьбы с треш-стримами
Во Львове решили спалить мечеть
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

