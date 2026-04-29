Синоптики раскрыли, когда в Москве стоит ждать потепления

Потепление в Москве ожидается до конца недели, следует из данных «Яндекс.Погоды». Согласно прогнозу синоптиков, дневная температура поднимется с 6–8 градусов тепла до 18–21 градусов тепла.

По данным метеорологов, в четверг и пятницу прогнозируются небольшие дожди. После в Москве установится преимущественно сухая погода без заметных осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщал, что погода в Москве постепенно начнет улучшаться с наступлением мая. По его словам, 1-го числа воздух прогреется до +11 градусов, а 3 мая в столице прогнозируется до +21 градуса.

До этого Тишковец заявил, что в период майских праздников в столице ожидаются традиционные «климатические качели». По его словам, в первые дни месяца столбики термометров покажут около +12 градусов днем и от 0 до +5 градусов ночью, что прохладнее климатической нормы. Однако к 9 мая погода нормализуется и с каждым последующим днем ситуация будет восстанавливаться, уточнил Тишковец.