24 апреля 2026 в 08:28

Москвичей предупредили о «климатических качелях» на майские праздники

Синоптик Тишковец: климатические качели ожидаются в Москве на майские праздники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В период майских праздников в столице ожидаются традиционные «климатические качели», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам метеоролога, которые приводит «Москва 24», 1 мая будет холодно.

При этом в первые дни месяца температура воздуха будет составлять до +12 °C из-за холодных воздушных масс. Ночью ожидается от 0 до +5 °C, днем — максимум +7–12 °C, что прохладнее климатической нормы, объяснил эксперт.

Ко второму праздничному периоду погода нормализуется — в частности, к 9 мая воздух прогреется до +17 °C. С каждым днем ситуация будет восстанавливаться, уточнил Тишковец. Ко Дню Победы атмосфера окончательно стабилизируется. В отдельные дни возможно повышение температуры до +15–20 °C.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») сообщила, что жителей России в 2026 году ожидают самые непродолжительные майские каникулы за последние восемь лет. Причиной тому стали рекордно длинные новогодние праздники, которые продлились 12 дней.

