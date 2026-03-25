Майские праздники могут сильно разочаровать россиян Стенякина: россиян ждут самые короткие майские праздники за последние восемь лет

Жителей России в 2026 году ожидают самые непродолжительные майские каникулы за последние восемь лет. Причиной тому стали рекордно длинные новогодние праздники, которые продлились 12 дней, пояснила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Это не случайность, а результат того, как в целом формируется производственный календарь. Новогодние праздники в 2026 году продлились рекордно долго — 12 дней. Это и повлияло на длину праздников в мае, — указала парламентарий.

Она напомнила, что россияне отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это стало рекордом за последние годы.

Согласно производственному календарю, нерабочими днями на майские станут 1–3 мая (пятница–воскресенье) и 9–11 мая (суббота–понедельник). Итого — шесть дней. Для сравнения: в 2022, 2024 и 2025 годах майские каникулы суммарно составляли по восемь дней, в 2023-м — семь. В 2018 году на 1 мая отдыхали четыре дня, а на 9 мая — всего один.

Следующие длинные выходные после мая, напомнила Стенякина, ожидаются в июне. Тогда россияне будут отдыхать с 12 по 14 число.

