Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитого паука

В Подмосковье могут появиться ядовитые каракурты на фоне потепления

На фоне глобального потепления в Московском регионе в скором времени может появиться ядовитый паук каракурт, относящийся к семейству черных вдов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы по Московской области Ярослав Вольпин. Как отметил эксперт, распространение опасного членистоногого — лишь вопрос времени.

Самый «тревожный» кандидат — каракурт. Пока для него у нас холодновато, но при сохранении нынешнего тренда на потепление его появление в регионе — вопрос времени, — подчеркнул он.

Вольпин добавил, что в Московской области также могут прижиться и другие нетипичные для этой полосы виды — боливария короткокрылая и сольпуга. По словам эксперта, новые виды насекомых и пауков осваиваются в столичном регионе очень быстро.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы первые в этом сезоне случаи нападения змей, несколько пострадавших находятся в реанимации с сильнейшей интоксикацией. Инциденты произошли сразу в нескольких регионах.

