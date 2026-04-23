Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 апреля 2026 года

Наступило 23 апреля 2026 года. Православные священнослужители в этот день вспоминают Георгия Ангелопулоса, в США едят вишневый чизкейк, в мире — устраивают вечерние свидания. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 23 апреля.

Церковные и религиозные праздники 23 апреля: пауки-ясновидцы и патриарх Константинопольский

23 апреля 2026 года православная церковь вспоминает Георгия Ангелопулоса. В историю он вошел как переводчик бесед Иоанна Златоуста на новогреческий язык и патриарх Константинопольский. Помимо прочего, Георгий отвечал за большую часть реставрационных работ в Патриаршем соборе Святого Георгия, который сильно пострадал от пожара в 1738 году.

Родился Георгий в 1745 году в небогатой семье. Постигать ремесло священнослужителя начал с малых лет. Будучи юношей, попал в Афины, где обучался у педагога с громким именем — Димитрия Воды.

В 1797 году Георгий впервые принял сан патриарха. По ряду причин священнослужителю приходилось на какое-то время оставлять свой пост.

В начале Греческой войны за независимость османский султан Махмуд II обвинил Георгия в его неспособности подавить греческое восстание.

После того как греческие повстанцы одержали несколько побед над османскими войсками на Пелопоннесе, последовали репрессии. Сразу после торжественной пасхальной литургии 10 апреля 1821 года к Георгию подошли османы и, несмотря на то, что он был в полном богослужебном облачении, вывели его из Патриаршего собора. Служителя казнили. Его тело два дня пролежало у главных ворот патриархата по приказу султана.

23 апреля люди внимательно наблюдали за жизнью пауков. Добрым знаком были маленькие, молодые паучки. Пробежавшие по полу избы или по одной из балок дворовых построек членистоногие воспринимались как предвестники теплых деньков.

Существовало еще одно интересное поверье, связанное с пауками. 23 апреля народ внимательно осматривал углы сараев, амбаров, хлевов и изб. Спрятавшийся в глубине своей паутины паук намекал, что на землю могут опуститься заморозки.

Какие необычные праздники приходятся на 23 апреля в других странах

День свиданий под Луной. Этот праздник — возможность устроить маленький фильм в реальной жизни. Возьмите плед, подушки, легкие закуски, термос с чаем, фонарики или свечи в банках и отправляйтесь на свидание! Можно организовать пикник где-нибудь в парке, на крыше или даже во дворе дома. Для создания приятной атмосферы можно включить на фоне любимый плейлист или посидеть в тишине, прислушиваясь к звукам ночи.

23 апреля в США отмечается необычный праздник — День вишневого чизкейка. Предлагаем отметить торжество, приготовив необычную сладость дома. Можно воспользоваться рецептом от любимого блогера или попробовать поэкспериментировать на кухне и создать собственную вариацию сладости! Вместе с кусочком аппетитной сладости советуем подавать стаканчик горячего чая без сахара или темного кофе — для баланса вкуса.

На 23 апреля приходится еще один праздник — Ночь книги. Его отмечают в Великобритании. Торжество проводится одной национальной благотворительной организацией, которая помогает решать жизненные проблемы с помощью проверенной временем силы чтения. Организаторы мероприятия утверждают, что регулярное чтение может существенно повлиять на наше самочувствие — помочь расслабиться, отдохнуть и даже наладить контакт с другими людьми. Начинать советуют с малого — получаса чтения в день. Предлагаем отметить праздник с любимой книгой в руках!

23 апреля в истории: памятные даты и значимые события

23 апреля в истории: в этот день американцы впервые оказались на кинопоказе, Москва превратилась в Атлантиду, а в СССР началась перестройка.

1896 год — в Америке состоялся первый кинопоказ. Это произошло в Нью-Йорке, в мюзик-холле «Костер и Бьял». Этот показ стал поворотным в истории кинобизнеса. Фильмы стали новым популярным развлечением в городах по всей территории страны. Старые магазинчики или рестораны превращались в импровизированные кинотеатры. Посетители сидели за столиками и смотрели на «мерцания», проецируемые на экран из муслина или простыни, пока тапер играл легкую музыку, призванную «озвучить» немое на то время кино.

1908 год — разлив Москвы-реки буквально затопил златоглавую. Уровень воды поднялся практически на девять метров. Около 25 тысяч зданий были уничтожены или повреждены, усилиями сотрудников удалось спасти Третьяковскую галерею, попавшую в зону поражения. Почти 100 километров улиц оказались затоплены. Стены Кремля были покрыты трехметровой толщей воды. Местные жители были вынуждены передвигаться по городу на лодках. Последствия наводнения устраняли в течение нескольких месяцев.

1985 год — политическая экономика СССР переходит на рельсы «реструктуризации», известной также как перестройка. Перемены были попыткой положить конец эпохе застоя. Перестройка позволила различным министерствам действовать более независимо и ввела множество рыночных реформ. Цель нового экономического витка — не покончить с плановой экономикой, а сделать социализм более эффективным и лучше удовлетворяющим потребности советских граждан за счет внедрения элементов либеральной экономики.

В этот день появились на свет

1791 год — политик, федералист, президент Соединенных Штатов Джеймс Бьюкенен.

1946 год — футбольный тренер, обладатель золотой олимпийской медали в качестве тренера советской сборной на летних Олимпийских играх 1988 года Анатолий Бышовец.

1988 год — певица, телеведущая, артистка кино, участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута.

В этот день мир покинули

1605 год — боярин, дипломат, царь, занимавшийся укреплением государственности, Борис Годунов.

1942 год — один из отцов-основателей современной биофизики, ученый, главред и издатель периодического издания «Успехи физических наук» Петр Лазарев.

2007 год — первый президент РФ Борис Ельцин.

