«Сбой в матрице»: новая теория заговора взорвала соцсети

В соцсетях набирает популярность новая теория заговора, объясняющая эффект Манделы — несовпадение коллективных воспоминаний с реальными фактами. Согласно гипотезе, в 2012 году наша планета погибла в результате «апокалипсиса», а человечество переселили в параллельную реальность. Что об этом известно и стоит ли доверять таким заявлениям?

Что представляет собой эффект Манделы

Эффект Манделы — это феномен, когда обширная группа людей искренне, но ошибочно воспроизводит некое событие, фразу или деталь из прошлого. Термин появился в 2009 году благодаря британской писательнице Фионе Брум, изучавшей паранормальные явления.

Она обратила внимание, что множество людей, включая ее саму, были свято уверены: южноафриканский правозащитник и президент Нельсон Мандела умер в тюремном заключении в 1980-е. Отдельные очевидцы даже «припоминали» телерепортажи с его похорон. Однако в действительности Мандела вышел на свободу в 1990 году и скончался только в 2013-м.

Современная интерпретация пошла еще дальше. Нынешние блогеры предполагают, что перед нами не банальные провалы в памяти, а «сбой в матрице», якобы доказывающий: мы обитаем внутри симуляции или в ином измерении, куда нас переместили после конца света в 2012 году.

Нельсон Мандела Фото: Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

Главные «аргументы» сторонников теории

В качестве подтверждения новой версии эффекта Манделы инфлюенсеры приводят десятки примеров из поп-культуры, где действительность расходится с общими представлениями. Один из самых ярких — джентльмен с моноклем из настольной игры «Монополиия».

Миллионы людей клянутся, что запомнили усатого богача в цилиндре и с моноклем на правом глазу. Однако официальный персонаж по имени Rich Uncle Pennybags никогда не носил эту деталь.

Опрос YouGov показал: 59% британцев ошибочно «видят» у него монокль, и лишь 20% отвечают правильно. Психологи связывают это с ассоциацией: мозг сам дорисовывает аксессуар состоятельному капиталисту, поскольку в сознании монокль прочно ассоциируется с богатством XIX столетия.

Еще один вирусный пример — исчезнувшие подтяжки Микки Мауса. В соцсетях и на таких площадках, как Reddit, пользователи делятся яркими воспоминаниями: мышь носила красные шорты на подтяжках и даже щелкала ими. При этом во всех официальных версиях Disney у сказочного героя никогда не было подтяжек — только шорты с двумя белыми пуговицами.

Помимо этого, интернет-аудитория обсуждает легендарную фразу Дарта Вейдера из «Звездных войн». Многие заучили ее так: «Люк, я твой отец!» Однако подлинная реплика персонажа звучит иначе: «Нет, я твой отец».

Вспоминают также хвост покемона Пикачу: фанаты свято верят, что у него был черный кончик. На деле же хвост полностью желтый.

«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» Фото: CAP/KFS/Global Look Press

А что происходит в России

Российские пользователи тоже обнаружили множество несоответствий в массовой памяти. Например, многие убеждены, что Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» исполняет: «Пять минут, пять минут — это много или мало?» В реальности певица произносит: «Без пяти, без пяти, но ведь пять минут — не много».

А поклонники комедии «Иван Васильевич меняет профессию» единогласно «помнят», что смирительная рубашка Шурика была белой, хотя при просмотре оригинала можно увидеть — она черная.

Также в качестве «доказательства подмены реальности» приводят знаменитую фразу Бориса Ельцина. 31 декабря 1999 года он якобы сказал: «Я устал, я ухожу». В действительности новогоднее обращение первого президента России звучало по-другому: «Я ухожу. Я сделал все, что мог».

Что говорит наука

Ученые единогласны: никакого «конца света» и переноса в параллельные вселенные не было. Исследователи из Чикагского университета Вилма Бейнбридж и Дипашри Прасад экспериментально подтвердили: визуальный эффект Манделы — не мистика, а свойство памяти.

Главная причина: мозг не записывает воспоминания как видеомагнитофон. Он удерживает лишь ключевые фрагменты, а при воспроизведении реконструирует картину, заполняя пробелы ошибочными домыслами.

Фальшивые цитаты и измененные изображения быстро распространяются в Сети, закрепляясь как истина. Единственная «новая реальность», заверяют ученые, — это мир вирусного контента. Блогеры прекрасно осознают механику вирусности: любое «разоблачение» вызывает споры и приносит миллионы просмотров.

Британский нейробиолог Вилма Бейнбридж назвала эффект Манделы «захватывающим феноменом памяти», подчеркнув, что люди крайне уверены в своих неверных воспоминаниях. «Вы никогда не видели Пикачу с черным хвостом, но твердо верите в обратное. При этом вы абсолютно точно заблуждаетесь», — заявила она.

