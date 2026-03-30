«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах

В 2004 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек две ядерные войны — между Индией и Пакистаном и между Израилем и Палестиной. Жертвами, по его словам, станут не менее 200 млн человек, а Азию покинет 1 млрд беженцев. Что еще политик предсказал миру?

Два ядерных конфликта через 20 лет

В 2004 году в политическом шоу на «РЕН ТВ-Петербург» «Два против одного» Владимир Жириновский «озвучил пугающий сценарий, который долго казался фантастикой». Он предсказал, что примерно через 20–30 лет между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт, где «погибнут 200 млн человек, не меньше».

По словам политика, разжигание этого конфликта будет «частью глобальной спецоперации против Китая и России». Жириновский был убежден, что подобный конфликт вспыхнет и на Ближнем Востоке: «В конечном итоге между Израилем и Палестиной произойдет ядерный конфликт».

Индия и Пакистан на грани войны

В апреле 2025 года произошло событие, которое запустило цепную реакцию. В Кашмире — спорном регионе, который десятилетиями делят Индия и Пакистан, — боевики расстреляли туристов. Погибли 27 человек.

Фото: Idrees/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индия обвинила Пакистан в организации теракта. И ответила жестко: перекрыла реку Инд — главную водную артерию, от которой зависит жизнь миллионов людей в Пакистане. В ответ Исламабад закрыл свое небо для индийских самолетов, а Индия выслала всех пакистанских дипломатов.

Ситуация опасна вдвойне: у обеих стран есть ядерное оружие. У Индии — 172 боеголовки, у Пакистана — 170 . Как отмечают эксперты, ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, и в таких условиях любой просчет может стать последним.

Иран падет под натиском Израиля

По словам Жириновского, конфликт между Израилем и Ираном приведет к авиаударам по иранским ядерным объектам, ответу Тегерана и вмешательству США.

Политик предупреждал: ограниченный удар может перерасти в тотальную войну с применением «страшного оружия» — ядерного. Это, в свою очередь, приведет к уничтожению Ирана, считал политик.

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как ядерная война повлияет на другие страны

Жириновский предсказывал, что последствия ядерного конфликта будут катастрофическими не только для самих стран-участниц. По его словам, «беженцев из Азии будет до миллиарда человек».

Этот поток людей, по мнению политика, обрушится на другие регионы, дестабилизируя ситуацию по всему миру. Он подчеркивал, что «эти страшные вещи нас остановят», — катастрофа станет тем шоком, который заставит человечество пересмотреть свои подходы к безопасности.

Жириновский описал, как конфликт на Ближнем Востоке и в Южной Азии затронет другие государства. По его словам, рост цен на нефть обрушит китайскую экономику, Украина падет под наплывом беженцев из Ирана и других стран.

Основатель ЛДПР предвидел, что Вашингтон попытается спровоцировать Москву и Пекин на прямое вмешательство в конфликт, чтобы создать условия для глобальной ядерной войны.

Несмотря на мрачность прогнозов, Жириновский оставлял человечеству шанс. Он считал, что две сверхдержавы — Россия и США — обречены на тандем, чтобы не отдать мир третьим силам. Он называл прямое столкновение путем к взаимному уничтожению, а раздел сфер влияния — единственным шансом для выживания человечества.

Читайте также:

Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от апокалипсиса

«Спите, это сон»: пять шок-пророчеств Пелевина, от которых стынет кровь

«Завистники и клеветники»: Достоевский предсказал мрачное будущее Украины