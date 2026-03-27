В 1877 году, за 140 лет до событий, которые сегодня потрясают мир, писатель Федор Достоевский предсказал конфликт России с другими славянскими народами.

«Я знаю, что все точно так сбудется»

В 1877 году, когда Россия вела войну с Турцией за освобождение балканских славян — болгар, сербов и черногорцев, — Федор Достоевский предсказал, что вскоре эти народы начнут искать покровительства у Европы, будут стыдиться своей связи с РФ и переписывать историю в угоду западным державам.

Пророчество о механизме предательства оказалось универсальным: многие современные исследователи проводят параллели с поведением постсоветских государств, включая Украину.

В «Дневнике писателя» Достоевский написал строки, которые в то время у многих вызвали гнев. Он фактически предсказал грядущий конфликт России с Украиной.

«Не будет у России таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!» — говорилось в «Дневнике».

Достоевский пояснил, что сказал это не из ненависти, а из любви к славянам: «Пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня <...>, потому что знаю, что все точно так именно сбудется, как я говорю».

Как славяне предадут Россию

Федор Достоевский детально описал, что освобожденные славяне начнут новую жизнь именно с того, что «выпросят себе у Европы, Англии и Германии покровительство». Далее — перепишут историю и попытаются забыть заслуги России и вычеркнуть ее из своих друзей.

«Начнут они непременно с того, что убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же», — говорил Достоевский.

Сегодня, когда в Киеве переписывают учебники истории, а памятники российским императорам сносят, эти слова звучат как описание происходящего.

Виды Киева

«Будут клеветать на Россию и интриговать»

Особенно жестко Федор Достоевский прошелся по самооценке освобожденных славян. Он с пугающей точностью предрек появление антироссийских настроений в Киеве, основанных на идее превосходства.

«Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови», — предвидел писатель.

Достоевский также предвидел, что ненависть продлится долго — возможно, не одно столетие: «Они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее».

В феврале 2026 года руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил: «Следует создать условия, чтобы Россия как империя окончательно исчезла». Это заявление — прямое подтверждение слов Достоевского о том, что освобожденные славяне «будут клеветать на РФ и интриговать против нее», указали эксперты.

«В минуту беды обратятся к России»

И все же финал пророчества не безнадежен. Федор Достоевский был уверен, что в конце концов славяне поймут, что «Европа — естественный враг их единству». А Россию начнут воспринимать как «магнит» и обратятся к ней за помощью.

«Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе…» — писал он.

В 2022 году народный артист РСФСР Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» напомнил о пророчестве Федора Достоевского. Он назвал его «сбывшимся» и подчеркнул: «Братья-славяне, которых спасали то от турок, то от немцев, то от шведов, неоднократно платили России неблагодарностью».

Он также напомнил, что «большое количество наших братьев выступали на стороне гитлеровского рейха, от которого нам пришлось их освобождать».

