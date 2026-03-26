Милитаризация стран Европы негативно сказывается на экономике и сопровождается «страшилками» о якобы угрозе со стороны России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, Украина используется для испытания вооружений и нанесения ущерба России, сообщает ТАСС.

Поддержка «стойкости», Украины <…> продолжает сопровождаться ускоренной милитаризацией стран ЕС, несмотря на негативные последствия этого безумия для экономики стран — членов объединения. Их можно попытаться нивелировать только зомбированием населения европейских стран голословными «страшилками» о якобы неминуемом нападении нашей страны, — сказал Полянский.

Дипломат также отметил роль Украины в этих процессах. По его мнению, страна служит площадкой для испытаний новых типов вооружений и методов ведения военных действий, а также инструментом нанесения России ущерба в рамках продолжающейся гибридной войны НАТО. Дипломат добавил, что при высоких темпах мобилизации украинского режима население страны может истощиться.

Ранее Полянский заявил, что Запад позволяет Украине совершать любые преступления в конфликте с Россией. По его словам, страны, которые поставляют Киеву оружие, а после закрывают глаза на последствия, становятся соучастниками всех преступлений. Дипломат отметил, что в таких масштабах уничтожать мирных жителей Украина способна лишь благодаря прямой поддержке Запада. Он также добавил, что НАТО в этом смысле является «подельником» Киева.