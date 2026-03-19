Запад позволяет Украине совершать любые преступления в конфликте с Россией, заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит ТАСС, страны, которые поставляют Киеву оружие, а после закрывают глаза на последствия, становятся соучастниками всех преступлений.

По сути, сейчас в глазах западного мира Украине дозволено все, любые преступления, где бы они ни совершались — в Белгородской или Курской областях. <…> Западные страны являются соучастниками преступлений киевского режима, поставляя ему оружие и закрывая глаза на то, что он творит, — подчеркнул Полянский.

Дипломат отметил, что в таких масштабах уничтожать мирных жителей Украина способна лишь благодаря прямой поддержке Запада. Он также добавил, что НАТО в этом смысле является подельником Киева. Российская сторона заявляет об этом на площадке ОБСЕ открыто, что вызывает недовольство, но вынуждает Запад выслушивать эти обвинения, указал дипломат.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на прошедшем саммите так и не смогли согласовать выделение Украине кредита в размере €90 млрд. При этом в Брюсселе все еще рассчитывают на положительное решение по этому вопросу.