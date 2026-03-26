«Велика будет Россия»: пять тайных пророчеств монаха Авеля о судьбе страны

Авеля называли «русским Нострадамусом». Крестьянин, ставший монахом, предсказал гибель династии Романовых и две мировые войны. За свои пророчества он провел в тюрьмах больше 20 лет. Что говорил Авель о судьбе России и какие из его предсказаний сбываются сегодня?

Кто такой монах Авель

Монах Авель (настоящее имя — Василий Васильев) родился в 1757 году в Тульской губернии в крестьянской семье. На 20-м году жизни он начал странствовать, исходил всю Русь, а затем ушел в монастырь. Там, по его словам, начались видения, которые он записывал, а затем и зашифровывал.

За свою жизнь Авель предсказал точные даты смерти Екатерины II и Павла I, нашествие Наполеона и сожжение Москвы, а также гибель царской династии. За эти пророчества его неоднократно заключали в тюрьмы.

Умер Авель в 1841 году в Спасо-Ефимьевском монастыре в Суздале. Но его пророчества продолжают обсуждать до сих пор.

Пророчество о «безбожном иге» и «скорпионе»

Одно из самых мрачных предсказаний Авеля касалось того, что ждет Россию после падения монархии. Он писал о трех «лютых игах», которые предстоит пережить стране: татарском, польском и грядущем — «безбожном».

«Будет скорпион бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских», — говорится в одном из пророчеств Авеля.

Толкователи связывают образ «скорпиона» с Львом Троцким — он родился 7 ноября под зодиакальным знаком Скорпиона. Сам текст говорит о более широком явлении — уничтожении религиозной жизни страны, что и произошло после 1917 года.

Авель не считал это бедствие вечным. Он предрекал, что «после 70 лет запустения бесы уйдут из России».

Пророчество о Николае II и «мировой войне»

По свидетельствам историков, в 1901 году император Николай II вскрыл ларец, где хранились предсказания Авеля, завещанные еще Павлом I. То, что он там прочитал, повергло царя в глубокую печаль.

Пророчество гласило: «Николаю Второму — святому Царю многострадальному. На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой».

Авель также предрек войну, которая должна будет потрясти весь мир. Он предвидел появление боевых самолетов, подводного флота и химического оружия.

«Война будет, великая война мировая... По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водой, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут», — пророчил старец.

Пророчество о «Новом Батые» на Западе

Следующая часть предсказания касалась того, что случится после революции и гражданской войны. Авель видел новое нашествие с Запада и с пугающей точностью описал появление Адольфа Гитлера, а также нацистское приветствие в виде поднятой вверх руки. Авель предсказал, что «восстанет сила русская, рухнет Батый, не выдержит».

«А то ли еще будет. Две войны, одна горше другой, будут. Новый Батый на Западе поднимет руку. Народ промеж огня и пламени. Но от лица земли не истребится, яко довлеет ему молитва умученного Царя», — говорил провидец.

Позже это пророчество подтвердилось предсказанием Серафима Саровского, который говорил о «великой продолжительной войне и страшной революции в России, превышающей всякое воображение человеческое».

Пророчество о «трех Владимирах»

Одно из самых известных и обсуждаемых пророчеств Авеля касается правителя, который возродит Россию. Он писал о некоем правителе, во время правления которого РФ спасется. При этом указывал, что в стране было три правителя с таким же именем.

«Имя его трикратно суждено истории российской. Два тезоименитых уже были на престоле, но не царском. Он же воссядет на царский, как третий. В нем спасение и счастье державы российской», — говорил Авель.

Толкователи сходятся на том, что речь идет об имени Владимир. Первый — князь Владимир, креститель Руси. Второй — Владимир Ленин, который, по словам Авеля, «рожден в один день, а чествовать его будут в другой» (Ленин родился 10 апреля по старому стилю, а праздновали 22 апреля). Третий — президент России Владимир Путин.

Пророчество о величии России и конце света

Несмотря на все мрачные предсказания, Авель был убежден, что РФ ждет духовное возрождение и величие: «Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное... Вернется к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного».

При этом он не скрывал, что путь к очищению страна получит через страдания. Он также предсказывал восстановление православия на исторических землях: «Свершатся надежды русские: на Софии в Царе-граде (нынешний Стамбул) воссияет Крест Православный».

По словам Авеля, «великая судьба предназначена России. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет во откровение языков». Предсказал монах и точную дату конца света. По его мнению, он наступит в 2896 году. Более точные предсказания об этой дате были утеряны.

