Какие предсказания на 2026 год найдены в мультсериале «Симпсоны»

Создатели американского ситкома «Симпсоны» предсказали победу Дональда Трампа на выборах президента и смарт-часы за десятилетия до их появления. Но самые необычные пророчества культового мультсериала могут сбыться именно в 2026 году. Вот девять сюжетов, которые из шутки превращаются в возможный сценарий нашего ближайшего будущего.

Украина потеряет Одессу

Эпизод: «Правила игры изменились» (34-й сезон, 2022 год).

Что предсказали: В учебном классе школы висит карта мира, на которой территория Украины заметно уменьшена, а к России присоединены не только Донбасс, но и Николаевская и Одесская области. При этом Украина не имеет выхода к Черному морю.

«Воскрешение» Ленина и СССР

Эпизод: «Симпсон на флоте» (9-й сезон, 1998 год).

Что предсказали: На заседании ООН Россия заявляет, что СССР никогда не распадался: со словами «Мы пошутили» табличку «Россия» на столе выступающего мгновенно меняют на «Советский Союз». После показывается, как на Красной площади маршируют солдаты, триколор заменяют на красный флаг, а Берлинскую стену восстанавливают. В финале Владимир Ленин восстает из гроба с криком: «Долой капитализм!» Сегодня эта аллегория звучит как провокационный политический мем, который в той или иной форме может воплотиться в реальность.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Мексика выйдет в финал ЧМ по футболу

Эпизод: «Семейное оружие» (9-й сезон, 1997 год).

Что предсказали: В финале чемпионата мира сражаются Мексика и Португалия. Шутка 90-х? Возможно. Но в 2026 году пророчество имеет все шансы сбыться! ЧМ-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. А Португалия с ее знаменитым нападающим Криштиану Роналду — вечный фаворит. Также в эпизоде было показано, что болельщики устроили на стадионе массовую драку с последующими поджогами машин и зданий на улицах.

На Марс отправят первых туристов

Эпизод: «Хроники Мардж» (27-й сезон, 2016 год).

Что предсказали: Частная компания набирает колонистов для полета на Марс к 2026 году. Этот фантастический прогноз может стать реальностью благодаря предпринимателю Илону Маску. Он уже заявил, что его Starship в беспилотном режиме может отправиться к Красной планете в ближайшее время.

Дочь Трампа займет его пост

Эпизод: «Барт в будущем» (11-й сезон, 2000 год).

Что предсказали: Лиза Симпсон становится первой женщиной — президентом США, разгребая кризисы, оставленные Дональдом Трампом. Ранее, в 2016 году, создатели мультсериала уточнили, что место нынешнего президента может занять его дочь Иванка Трамп. В эпизоде «Дом ужасов» на груди Гомера красуется значок «Иванка 2028». Сама Иванка Трамп не раз намекала на свои политические амбиции. Выборы 2028 года могут стать историческими.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Появление виртуальной еды

Эпизод: «Барт в будущем» и другие.

Что предсказали: В будущем люди смогут полностью погружаться в виртуальный мир, отключаясь от реального. Дети с утра до ночи сидят в VR-очках и едят «виртуальную пищу». С появлением Metaverse, Apple Vision Pro и ИИ-генерации всего этот прогноз на 2026–2030 годы выглядит уже не таким нереальным. В реальности подобная разработка уже существует: в 2016 году японские ученые в ходе разработок необычных методов похудания создали устройство, передающее вкус еды в виртуальной реальности.

Первый контакт с инопланетянами

Эпизод: «Файлы Спрингфилда» (8-й сезон, 1997 год).

Что показали: Гомер встречает инопланетянина. В 2024 году NASA всерьез заявило об НЛО, а кометы с аномалиями (вроде 3I/ATLAS) заставляют ученых говорить: «А вдруг?» 2026 год может стать временем, когда вопрос: «Одиноки ли мы?» — получит официальный ответ.

Клонирование и чипы честности

Эпизод: «Праздники минувшего будущего» (23-й сезон, 2011 год).

Что предсказали: Здесь «Симпсоны» выдали целый каталог будущего: чипы честности контролируют мораль, любороботы заменяют людям реальных партнеров, а знания загружаются прямо в мозг. Больницы работают без врачей, а умершие питомцы реинкарнируют в новых клонах. Это не просто фантастика — это точное описание наших этических дилемм завтрашнего дня, когда Neuralink, CRISPR и метавселенные станут обыденностью.

Обезьянья оспа и другие пандемии

Эпизод: «Дело об обезьянах» (17-й сезон, 2006 год).

Что предсказали: В одном из эпизодов Барт Симпсон и его друг Милхаус играют с обезьянкой. В результате первый заражается педикулезом, а у второго появляются напоминающие грипп симптомы. Вспышка оспы обезьян в 2022 году показала, что мир остается уязвим. Прогноз на 2026-й: пандемии будут возникать с пугающей регулярностью, становясь частью глобальной повестки.

