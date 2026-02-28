Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 февраля

В станице Новоминской Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

«В ст. Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что объект площадью 150 квадратных метров тушат 39 человек и 13 единиц техники.

Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавший доставлен в больницу.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — сказано в заявлении.

Был поврежден легковой автомобиль. В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил Богомаз.

Кроме того, число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий Анохин. Он напомнил, что речь идет о трагедии, произошедшей 25 февраля.

«В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали», — указал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Около полуночи Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, предварительно, ракетами HIMARS. Как пишет SHOT, часть города осталась без электричества.

«Местные жители рассказали SHOT, что серия взрывов над Белгородом началась около 23:50. После этого жители центральной и северной части города заявили об отключении света в жилых домах. Всего было слышно около 10 взрывов над городом, а также мелькали вспышки в небе. ПВО работала по воздушным целям», — сказано в публикации.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал Гладков.

Мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцам в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Читайте также:

ВСУ атаковали Краснодарский край 28 февраля: пожар на НПЗ, что известно

Взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы: что сдетонировало, сколько жертв

Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше