Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 28 февраля

Освобождение Славянска и Краматорска может произойти до октября, при этом к июню российские войска могут выйти на ближайшие подступы к этой агломерации, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 февраля?

Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска

По мнению Артамонова, процесс взятия под контроль данного промышленного района будет тяжелым и неторопливым из-за высокой степени укрепления и особенностей советской инфраструктуры.

«Славянско-Краматорская агломерация — это большой промышленный район, превращенный в сплошное укрепление. Начнется его тяжелое освобождение. Может быть, оно затянется до заморозков, до сентября — октября. Цена быстрого освобождения — это большие жертвы. Предприятия в Славянске и Краматорске построены в советские времена, наши предки готовились к возможному ведению оборонительных действий в случае большой войны с Западом. К сожалению, ВСУ очень неплохо используют эти особенности советской промышленной архитектуры, поэтому освобождение будет неторопливое. На нем и закончится взятие Донбасса», — сказал Артамонов.

ВС РФ держат пригород Красного Лимана под огневым контролем

Военнослужащие РФ за неделю продвинулись на востоке Красного Лимана Донецкой Народной Республики, пригород на этом участке находится под огневым контролем ВС РФ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За прошедшую неделю, если говорить о Красном Лимане, самые успешные действия наших военнослужащих были на востоке от этого населенного пункта. В целом мы расширили зону контроля, и весь восточный пригород Красного Лимана находится под огневым воздействием и контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.

Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях

На всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли около 1270 военнослужащих за сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что украинские бойцы погибают на всех направлениях фронта.

Наибольший урон противнику нанесла группировка «Центр», уничтожившая до 390 солдат. Группировка «Юг» ликвидировала до 205 военных, а «Восток» — около 265.

Группировки «Север» и «Запад» отчитались о потерях ВСУ в 195 и 175 человек соответственно. В зоне ответственности группировки «Днепр» уничтожено более 40 украинских бойцов.

ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области

Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам 152-мм орудий 2А36 „Гиацинт-Б“ 35-й армии группировки войск „Восток“. Рассчитав данные для стрельбы, расчеты нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Точными попаданиями были уничтожены долговременные огневые точки, укрытия и живая сила противника», — сказано в заявлении.

ПВО РФ сбила десятки БПЛА

Дежурные системы противовоздушной обороны России провели перехват и ликвидацию 29 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Воздушные цели были уничтожены в период с 17:00 до 20:00 по мск.

«С 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

