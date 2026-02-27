Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы

Силы специальных операций ВСУ пытаются предотвратить создание буферной зоны под Сумами, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Вооруженные силы России демонстрируют значительные успехи на данном участке боевых действий.

Дело в том, что за истекший месяц российские военнослужащие довольно-таки серьезно начали развивать успех в Сумской области, начали формировать буферную зону на обширном участке между Курской областью и Сумской областью. Естественно, украинские боевики пытаются сейчас как-то стабилизировать фронт и не допустить более существенного развития событий на данном участке. Могу отметить, что сейчас все больше и больше так называемых элитных подразделений уже находится непосредственно на линии боевого соприкосновения, — пояснил Марочко.

Он пояснил, что концентрация элитных подразделений ВСУ говорит о снижении сил украинского командования. На этом фоне, по словам военного эксперта, Украине приходится задействовать свои элитные силы для выполнения задач, которые обычно возлагаются на рядовых пехотинцев.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что ВСУ снова перебрасывают под Сумы группу из 140-го центра Сил специальных операций. В этом районе уже были уничтожены три подобные группы: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и около Варачино.