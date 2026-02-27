«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО ВСУ начали перебрасывать группу центра ССО под Сумы

Вооруженные силы Украины вновь начали перебрасывать под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, три подобных группы ранее были ликвидированы в этом же районе — во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и около Варачино.

Сообщается о переброске очередной группы 140-го центра ССО в Сумскую область, — отметил источник.

По его словам, таким образом командование продолжает задействовать «элиту ВСУ» в качестве обычных линейных пехотных подразделений. Он связал это как с негативным отношением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к спецназу, так и с банальным дефицитом личного состава.

До этого в военном ведомстве информировали, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.