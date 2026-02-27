Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 07:41

«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО

ВСУ начали перебрасывать группу центра ССО под Сумы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины вновь начали перебрасывать под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, три подобных группы ранее были ликвидированы в этом же районе — во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и около Варачино.

Сообщается о переброске очередной группы 140-го центра ССО в Сумскую область, — отметил источник.

По его словам, таким образом командование продолжает задействовать «элиту ВСУ» в качестве обычных линейных пехотных подразделений. Он связал это как с негативным отношением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к спецназу, так и с банальным дефицитом личного состава.

До этого в военном ведомстве информировали, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.

ВСУ
ссо
Сумская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.