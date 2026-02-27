Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Он отметил, что создание мобильных подразделений, оснащенных современным оружием, стало ответом на вызовы XXI века и укрепило боевой потенциал армии.

Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции: ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях. Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул вклад военнослужащих в решение нестандартных задач в любой обстановке. Путин также выразил благодарность за мужество и боевую работу, особенно бойцам в зоне специальной военной операции.

Ранее Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений.