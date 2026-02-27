Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 00:16

Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Он отметил, что создание мобильных подразделений, оснащенных современным оружием, стало ответом на вызовы XXI века и укрепило боевой потенциал армии.

Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции: ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях. Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул вклад военнослужащих в решение нестандартных задач в любой обстановке. Путин также выразил благодарность за мужество и боевую работу, особенно бойцам в зоне специальной военной операции.

Ранее Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений.

Владимир Путин
ссо
поздравления
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске
Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив
MOL потребовала от компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа о связях с Эпштейном
«По Ефремову соскучились»: Милонов о Пугачевой, Долиной, уехавших рокерах
Пакистан нанес авиаудар по Афганистану
Стало известно, чем закончатся нападки Зеленского на Венгрию и Словакию
Появились кадры с места взрыва в баре в Казахстане
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа
Шесть человек погибли при взрыве в баре в Казахстане
Мирная жительница Брянской области попала в больницу от удара ВСУ
Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»
В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов
СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам
Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.