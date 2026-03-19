19 марта 2026 в 18:22

Путин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с экстремизмом

19 марта 2026. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Слева — генеральный прокурор РФ Александр Гуцан Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Российские прокуроры должны усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры он акцентировал внимание на особой ответственности ведомства в сфере защиты государственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом,сказал Путин.

Ранее российский лидер отметил, что количество преступлений террористической направленности в России за прошлый год выросло. Он попросил прокуроров проработать методы борьбы с подобными правонарушениями.

Путин также подчеркнул, что число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%. Он отметил, что россияне рассчитывают на прокуратуру в борьбе с коррупцией. Глава государства добавил, что средства, выделяемые на гособоронзаказ и национальные программы, должны быть защищены.

Владимир Путин
Гепрокуратура
экстремизм
терроризм
