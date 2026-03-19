Путин обратил внимание на рост террористических преступлений в России

Количество преступлений террористической направленности за прошлый год показало рост, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, сотрудникам ведомства необходимо проработать методы борьбы с подобными правонарушениями.
В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Уже отмечал, что количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно возросло, — сказал Путин.
Глава государства указал на необходимость наступательного противодействия экстремизму, особенно в тех случаях, когда для дестабилизации обстановки используются современные информационные технологии. Он потребовал от прокуроров не только усилить физическую защиту стратегических объектов, но и активно работать в цифровом пространстве.
Путин также подчеркнул, что число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%. Он отметил, что россияне рассчитывают на прокуратуру в борьбе с коррупцией. Глава государства добавил, что средства, выделяемые на гособоронзаказ и национальные программы, должны быть защищены.