Путин обратил внимание на рост террористических преступлений в России Путин: в РФ за год выросло число преступлений террористической направленности

Количество преступлений террористической направленности за прошлый год показало рост, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, сотрудникам ведомства необходимо проработать методы борьбы с подобными правонарушениями.

В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Уже отмечал, что количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно возросло, — сказал Путин.

Глава государства указал на необходимость наступательного противодействия экстремизму, особенно в тех случаях, когда для дестабилизации обстановки используются современные информационные технологии. Он потребовал от прокуроров не только усилить физическую защиту стратегических объектов, но и активно работать в цифровом пространстве.

Путин также подчеркнул, что число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%. Он отметил, что россияне рассчитывают на прокуратуру в борьбе с коррупцией. Глава государства добавил, что средства, выделяемые на гособоронзаказ и национальные программы, должны быть защищены.