19 марта 2026 в 16:50

Путин обратил внимание на рост террористических преступлений в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Количество преступлений террористической направленности за прошлый год показало рост, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, сотрудникам ведомства необходимо проработать методы борьбы с подобными правонарушениями.

В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Уже отмечал, что количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно возросло, — сказал Путин.

Глава государства указал на необходимость наступательного противодействия экстремизму, особенно в тех случаях, когда для дестабилизации обстановки используются современные информационные технологии. Он потребовал от прокуроров не только усилить физическую защиту стратегических объектов, но и активно работать в цифровом пространстве.

Путин также подчеркнул, что число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%. Он отметил, что россияне рассчитывают на прокуратуру в борьбе с коррупцией. Глава государства добавил, что средства, выделяемые на гособоронзаказ и национальные программы, должны быть защищены.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
